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Газ на заправках Полтавщини продовжує дорожчати: яка вартість пального 7 листопада

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 181

  

Актуальні ціни на кожній мережі АЗС Полтавщини

У вівторок, 7 листопада, вартість зрідженого газу на заправках Полтавщини продовжила зростати. За день середні ціни на газ збільшилися на 53 копійки за літр. Це менше, ніж рекордне подорожчання минулого дня, коли середня вартість зрідженого газу зросла майже на 1,5 гривні. Сьогодні ціни зросли на усіх мережах АЗС окрім двох (Укрнафта та Marshal) на суму від 20 копійок до 1,1 грн за літр. Газ дешевше 30 грн тепер можна знайти на АЗС лише трьох мереж регіону.

Водночас вартість бензину та дизельного пального на заправках Полтавщини сьогодні не змінилася.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня. 

Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

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Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 7.11.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

58,07

 0,00 0%

Бензин А-95

55,52

 0,00 0%

Бензин А-92

53,87

0,00

0%

Дизельне пальне

55,74

 0,00 0%

Газ автомобільний

31,09

 +0,53 +1,746%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 7.11.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

57,99

55,99

 54,99

55,99

29,49

Marshal


54,40

51,90

54,40

32,00 

U.GO


55,45

53,45

54,45

31,45

WOG

59,99

57,99

 

57,99

32,98

Авіас

56,50

56,00

55,00

55,00

31,99

Автотранс

55,98 

 54,98

55,98

29,98

БРСМ-Нафта

52,99

 

53,99

29,49

ОККО

59,99

57,99

 

57,99

31,99

Укрнафта

55,90

 53,90

52,90 

54,90

30,40
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизель автогаз
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