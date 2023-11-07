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У Горішніх Плавнях горів балкон у 5-поверхівці

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 91

 

Пожежа сталася у будинку на вулиці Добровольського

7 листопада сталася пожежа на балконі 5-поверхового будинку на вулиці Добровольського в Горішніх Плавнях. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Сповіщення про пожежу надійшло до служби порятунку о 11.13. Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 11.25 займання локалізували, а об 11.40 – ліквідували.

Вогонь знищив раму з остекленням, вхідні металопластикові двері на балкон, пластикове оздоблення балкона на площі 3 кв. м, дерев’яну тумбу та інші речі, а також закоптив стіни та стелю кімнати на площі 12 кв. м і меблі в ній. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було.

До гасіння залучали 7 працівників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці техніки. Причина займання встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа балкон Горішні Плавні
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