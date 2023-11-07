На Кременчуччині перепоховають воїна Олександра Краснокутського, якого ідентифікували за результатами ДНК-експертизи

16 жовтня в районі селища Опитне Покровського району Донецької області загинув солдат Олександр Краснокутський.
Олександр Володимирович Краснокутський народився 16 січня 1990 року. Проживав у селі Рибалки Козельщинської громади Кременчуцького району. Після загибелі був похований у Дніпрі як невідомий солдат. Нині військового ідентифікували за результатами ДНК-експертизи.
Прощання з Героєм відбудеться завтра, 8 листопада, у селі Рибалки. Мешканців закликають провести Героя в останню путь живим коридором, який формуватиметься о 10.00 від в'їзду в село до будинку загиблого.
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