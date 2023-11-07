На Миргородщині чоловік всю ніч «блукав» кукурудзяним полем

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 3

На Миргородщині 13 годин шукали безвісти зниклого літнього чоловіка. Про це інформує Миргородський районний відділ поліції.

6 листопада близько 21.00 до відділення поліції № 3 (смт Велика Багачка) по допомогу звернулася жителька села Пелагеївка Миргородського району. Вона повідомила, що її 75-річний родич поїхав з дому на власному автомобілі та досі не повернувся. Також жінка зазначила, що дядько їй телефонував і розповів, що стоїть на кукурудзяному полі, але де саме — не знає. Після цього зв’язок із ним обірвався.

Отримавши інформацію про зникнення чоловіка, на його пошуки направили мобільні екіпажі поліції, кінологів зі службовими собаками та всіх працівників місцевого підрозділу поліції. До пошукових заходів також долучилися рятувальники, військовослужбовці, родичі чоловіка та громадськість.

З метою розширити територію пошуку поліцейські використали квадрокоптер. Близько 2.00 вдалося знайти автівку зниклого чоловіка. Автомобіль стояв у полі неподалік с. Пелагеївка Миргородського району. Однак чоловіка в авто не було. Тож пошуки продовжились і тривали близько 13 годин.

7 листопада близько 10.00 знайшли й самого чоловіка. Він знаходився поблизу зупинки громадського транспорту неподалік села Книші Миргородського району. Наразі з ним все добре. Його передали рідним.