На Полтавщині інспектор виправної колонії за гроші носив в'язням наркотики — прокуратура

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На Полтавщині молодший інспектор виправної колонії за гроші носив в’язням наркотики. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, правоохоронець у вересні цього року за 2 тис. грн у пачці від цигарок приніс у колонію засудженому канабіс та амфетамін.

У листопаді в особистих речах він проніс на територію установи, що охороняється, поліетиленовий пакетик із порошкоподібною, ймовірно наркотичною, речовиною, яку після вилучення направили на експертизу.

Наразі інспектору повідомили про підозру у збуті та передачі наркотичних засобів і психотропних речовин у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання про відсторонення інспектора від посади та обрання йому запобіжного заходу.