На Кременчуччині четверо чоловіків незаконно валили ліс — поліція

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Тепер їм загрожує до трьох років позбавлення волі

На Полтавщині чоловіки незаконно вирубували ліс у Градизькій громаді. Про це інформує сектор поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

6 листопада близько 14.00 під час патрулювання прибережної території Кременчуцького водосховища у села Шушваліївка Градизької громади працівники сектору поліцейської діяльності на воді помітили чотирьох людей, які самовільно пиляли дерева без дозвільних документів.

Місцеві жителі (один — 40 років, а інші троє — 59) за допомогою бензопил та трактора МТЗ з причепом вирубали близько 4 кубічних метрів деревини. Речові докази та знаряддя правопорушення вилучили.

Щоб задокументувати діяльність правопорушників, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції та працівники Державної лісової охорони.

За цим фактом слідчий підрозділ відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. У разі доведення вини судом правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.