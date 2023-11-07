«Ігри Геркулеса»: у Кременчуці провели перші в місті дитячі змагання з кросфіту

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 181

У двох представлених категоріях чемпіонство взяли команди спортивної академії «Ягуар»

5 листопада у Кременчуці відбулися дитячі змагання з кросфіту «Ігри Геркулеса». Турнір у цьому виді спорту проводиться вперше за історію міста.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова ГО «Асоціації розвитку спорту» Максим Миронюк.

Загалом участь у змаганнях взяли 60 учасників, які були розподілені на 12 команд. Спортсмени виконували 3 комплекси завдань з присідання, бігу, берпі, відтискання від підлоги, пресу та перетягування каната.

Чемпіонство здобули команди спортивної академії «Ягуар» у двох вікових категоріях — молодша та старша. Усі спортсмени отримали пам’ятні футболки, браслети, сертифікати від партнерів та медалі за призові місця, розповів Максим Миронюк.