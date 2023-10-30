Овочі та птиця дешевшають, а газ дорожчає: як змінилися ціни у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 185

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за четвертий тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Картопля, овочі, та м'ясо птиці минулого тижня подешевшали. Ціни на бензин та дизель на заправках минулого тижня не підвищували, а от автогаз суттєво подорожчав.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 26 жовтня

найбільше подешевшали:

птиця (тушки курячі) – на 1,27 грн за кг;

цибуля ріпчаста - на 1,58 грн за кг;

капуста білокачанна – на 0,92 грн за кг;

буряк – на 0,82 грн за кг;

морква – на 0,65 грн за кг;

картопля – на 0,65 грн за кг.

Найбільше подорожчав автогаз – на 1,00 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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