Овочі та птиця дешевшають, а газ дорожчає: як змінилися ціни у Кременчуцькому районі

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за четвертий тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
Картопля, овочі, та м'ясо птиці минулого тижня подешевшали. Ціни на бензин та дизель на заправках минулого тижня не підвищували, а от автогаз суттєво подорожчав.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 26 жовтня
найбільше подешевшали:
Найбільше подорожчав автогаз – на 1,00 грн за літр.
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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