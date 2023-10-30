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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли пакет зі зброєю та боєприпасами: поліція пояснює що робити у такому разі

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 325

 

За даним фактом відкрите кримінальне провадження

Жителя одного із сіл Ланнівської громади на Полтавщині знайшли на межі свого городу підозрілий пакет, в якому виявили боєприпаси. Про знахідку повідомили у відділ №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 30 жовтня близько 14.00. Поліція вилучала небезпечні предмети та з’ясовує джерело їх походження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби. З дотриманням заходів безпеки поліцейськими вилучено пістолет Макарова зі спорядженим магазином, дві гранати РГД-5 та запали до них, понад 60 набоїв калібру 7,62 мм та споряджений магазин барабанного типу до автоматичної зброї. Наразі вилучені небезпечні предмети направлені на експертизу. Ми щиро дякуємо небайдужим громадянам за вчасне інформування. Адже завдяки нашій співпраці ніхто з людей не постраждав, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

- Поліція Полтавщини закликає бути пильними та обережними при виявленні небезпечних та підозрілих предметів, зокрема сумок чи пакетів, у яких може перебувати зброя або вибухівка. Якщо ви побачили підозрілий предмет, за жодних обставин не перевіряйте його вміст самостійно, не штовхайте та не торкайтеся його, а негайно викликайте поліцію чи рятувальників. Не ризикуйте власним життям та своєю безпекою. Дякуємо за розуміння та співпрацю. Разом до перемоги, - звертаються поліцейські до жителів Полтавщини.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зброя боєприпаси знайшли
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