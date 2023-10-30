У Кременчуцькій РВА підтримують законопроєкт про штрафування за порушення комендантської години

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Час дії комендантської години на Полтавщині поки змінювати не планують

Напередодні вихідних у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10195, який передбачає внесення змін до КУпАП та встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, передбачається введення адмінвідповідальності за порушення комендантської години. За це пропонується надати право поліціянтам штрафувати правопорушників, а розмір штрафів у законопроєкті передбачений від 8500 до 17000 грн.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у заступника Кременчуцької районної військової адміністрації Артема Даценка про його ставлення до такої ініціативи нардепів.

Посадовець зазначив, що в цілому її підтримує, адже тім громадянам, у яких є потреба перебувати на вулиці під час дії комендантської години, їх працедавці оформлюють пропуски. А усі інші, на його думку, мають дотримуватися встановлених під час воєнного стану обмежень.

На запитання, чи планується зміна часу дії комендантської години, Артем Даценко відповів, що це повноваження Ради оборони області й поки такої інформації до нього не надходило.

Нагадаємо, що у Полтавській області наразі встановлений час дії комендантської години з 00.00 до 4.00.