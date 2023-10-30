На Кременчуччині поліціянти знайшли зниклого 15-річного хлопця, який втік з дому

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 235

В одному із сіл Кременчуцького району сьогодні, 30 жовтня, зник 15-річний хлопець. Мати повідомила про це відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції близько 14.50. Зі слів заявниці, неповнолітній вранці вийшов від рідних та не повернувся. Також жінка повідомила, що хлопець міг поїхати до сусідньої області. Поліція одразу розпочала пошуки неповнолітнього.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

- Отримавши інформацію про зникнення хлопця до його пошуків задіяли максимальну кількість особового складу територіального підрозділу поліції. Також відповідні орієнтування надані всім патрульним нарядам Кременчуцького району Полтавщини та поліцейським Дніпропетровської області. Упродовж двох годин пошукових заходів місцеперебування зниклого хлопця вдалося встановити. Він перебував у маршрутному автобусі, який рухався у напрямку міста Дніпро. З хлопцем все добре. Наразі вирішується питання щодо передачі його родичам, - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події з’ясовують ювенальні поліціянти.