Злата Огнєвич: «У Кременчуці живуть закохані в життя люди»

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 230

Співачка Злата Огневич у Кременчуці співала, танцювала, фотографувалася з шанувальниками, розповідала про Крим та стосунки з учасником шоу "Холостяк" Олександром Борзенком

У неділю, 29 жовтня, у Кременчуці в Міському палаці культури відбувся великий сольний концерт Злати Огнєвич у супроводі струнного оркестру та гурту Kazka Records Band. Артистка представила спеціальну святкову програму, присвячену 15-річчю її творчої діяльності

У залі зібралися численні шанувальники Злати Огнєвич. Бурхливими оплесками вони зустрічали кожну нову пісню й підспівували артистці. Разом заспівали відомі хіти «Буревіями», «Солодка кара», «Зозуля», «Лелека», «Як мені бути», «Світло», «Танцювати».

На сцені й у залі панувала просто шалена енергетика. Сама Злата Огнєвич не зупинялася ані на хвилину: вона або дарувала публіці свій сильний голос, або заворожувала пластикою танцювальних рухів.

Концерт супроводжувався світловим шоу, яке підкреслювало кожну інтонацію голосу виконавиці та додавало магічної аури виступу.

Окремі оплески глядачі подарували кожному музиканту струнного оркестру та гурту Kazka Records Band, які виконали сольні музичні композиції.

Це були дійсно неповторні враження від поєднання захопливого вокалу, мелодійної музики, фантастичного світла і неповторної атмосфери концерту, після якого співачка провела фан-зустріч: вона подарувала шанувальникам не лише автографи, але й провела фотосесію.

Зазначимо, що, чекаючи на вихід артистки на фан-зустріч, шанувальники хором співали її пісні, а під час самої зустрічі дякували за чудовий виступ та захоплювалися її красою та енергією.

Одна з шанувальниць Юлія Сень розповіла Златі, як десять років тому, коли була вагітною, дивилася виступ артистки на «Євробаченні» та захоплювалася її красою.

- Вже тоді я вирішила, що обов’язково назву свою донечку Златою, - розповіла Юлія та представила співачці дитину. Всі разом вони зробили фото на пам’ять.

Спілкуючись із журналістами, Злата подякувала кременчужанам за теплий прийом.

- Я дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов на мій концерт та підтримував мене. Це було неперевершено, по-справжньому, гаряче, палко. Ви чудові й неповторні! Я дуже ціную кожного з вас та відчуваю вашу любов. А ще я знаю, що в Кременчуці живуть закохані в життя люди! - сказала співачка.

Вона розповіла, що після повномасштабного вторгнення РФ у її творчості з’явилися більш глибокі змістовні пісні.

- Завдяки музиці та змістовним пісням люди лікують свою душу. Чуючи певні слова, люди надихаються, знаходять сенс життя. Скоро вийде в світ моя нова відеоробота на пісню «Віддаю». Ця пісня дала назву альбому, а також туру. Кожна пісня там буде про мене. Цей альбом відкриє мене для публіки з нової сторони, когось підтримає, комусь надасть сили. Тур «Віддаю» про відданість кожного…

Співачка також розповіла про свої виступи перед військовими:

- Коли є вільний час, ми завжди їдемо й виступаємо перед нашими захисниками. Також завжди приймаємо запрошення зі шпиталів. Коли волонтер Юрій Тира запрошує нас із собою, ми відгукуємося й виступаємо перед хлопцями. Треба бачити їхні очі, щоб не зрадити їх.

На питання про ставлення до українських співаків, які обрали сторону агресора, Злата відповіла категорично: «Це зрадники! До того ж не може бути аполітичних артистів. Не може публічна людина бути поза політикою. Коли в країні йде війна, це стосується кожного, особливо артистів».

Нагадаємо, що співачка до 15 років жила з батьками у Криму. Сама Злата поїхала у 2003 році до Києва на навчання, а її рідні виїхали звідти одразу після окупації півострова. Говорячи на цю тему, артистка без сумніву зазначила: «Крим - це Україна, так було й так буде! Він обов’язково повернеться в Україну».

- На сьогодні у мене немає в Криму людей, з якими я б спілкувалася. Але я знаю, що у деяких моїх однокласниць на стіні висить портрет головного російського злочинця, і для мене це нонсенс. Адже ми навчалися в одному класі, читали одні книжки, слухали одну й ту саму інформацію… Я дуже рада, що мою свідомість це обійшло, що в моїй родині були українські традиції, що ми розуміли завжди, яким шляхом треба йти…Я з дитинства маю «особливе ставлення» до росіян. Пам’ятаю, коли вони приїжджали відпочивати у Крим, то відрізнялися чванством, зверхністю. Вони завжди демонстрували свою неповагу до українців, вважали нас другосортними людьми, і з цим неможливо миритися…У мене немає друзів ні в Криму, ні в Росії.

Злата поділилася й своїми мріями. Вона, як і більшість українців, мріє про Перемогу, а ще хоче, щоб завжди була можливість «працювати, творити, жити, співати, а також, щоб завжди були однодумці».

Окремо вона розповіла про свої стосунки з учасником шоу «Холостяк», кременчужанином Олександром Борзенком.

- Ми з Олександром спілкувалися після повномасштабного вторгнення, переписувалися. Він навіть надіслав дуже миле відео, де він їхав на завдання та слухав мою пісню. Я хочу, щоб його беріг всесвіт. Бачу, як він бореться, тому дуже хочу, щоб із ним та іншими хлопцями все було добре. Я запросила Олександра, коли буде можливість, прийти на мій концерт. Я була б цьому дуже рада.

Злата Огнєвич також зазначила, що частину зібраних із концертів грошей вона передає на ЗСУ.

Завершуючи розмову, співачка підкреслила: «Любов публіки – це для мене найкраще й найдорожче звання, яке я хотіла б отримати!»



