Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 31 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 7-й Хорольський, 1-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/34;

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Героїв України, 14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Миколи Татарулі, 103-204;

вул. Індустріальна, 111/3-111/11.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Максима Рильського, 1А-5А;

туп. Максима Рильського, 1-10;

пров. Спаський, 1-9А.

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:

просп. Лесі Українки, 66;

вул. Вадима Бойка, 22;

вул. Квітки Цісик, 17;

просп. Свободи, 100-118.

У зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ:

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

вул. Шкільна, 1-11/9.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Індустріальна, 49-91;

пров. Індустріальний, 29/5-33/5;

проїзд 1-й Індустріальний;

проїзд 2-й Індустріальний;

проїзд 3-й Індустріальний;

пров. 4-й Індустріальний;

проїзд 4-й Індустріальний.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

проїзд Далекий, 1-10;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: