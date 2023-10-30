Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 31 жовтня енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 31 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • туп. 7-й Хорольський, 1-18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/34;
  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Героїв України, 14;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Миколи Татарулі, 103-204;
  • вул. Індустріальна, 111/3-111/11.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Самойлівський, 32/1-93;
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильського, 1-10;
  • пров. Спаський, 1-9А.

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:

  • просп. Лесі Українки, 66;
  • вул. Вадима Бойка, 22;
  • вул. Квітки Цісик, 17;
  • просп. Свободи, 100-118.

У зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ:

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Правобережна, 47, 47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Індустріальна, 49-91;
  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
  • проїзд 1-й Індустріальний;
  • проїзд 2-й Індустріальний;
  • проїзд 3-й Індустріальний;
  • пров. 4-й Індустріальний;
  • проїзд 4-й Індустріальний.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • проїзд Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • с. Потоки.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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