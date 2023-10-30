Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 31 жовтня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 31 жовтня, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- туп. 7-й Хорольський, 1-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/34;
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Героїв України, 14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Миколи Татарулі, 103-204;
- вул. Індустріальна, 111/3-111/11.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- пров. Спаський, 1-9А.
У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувача:
- просп. Лесі Українки, 66;
- вул. Вадима Бойка, 22;
- вул. Квітки Цісик, 17;
- просп. Свободи, 100-118.
У зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Індустріальна, 49-91;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
- проїзд 1-й Індустріальний;
- проїзд 2-й Індустріальний;
- проїзд 3-й Індустріальний;
- пров. 4-й Індустріальний;
- проїзд 4-й Індустріальний.
З 8.00 до 19.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- проїзд Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: