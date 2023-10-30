Юна дзюдоїстка з Горішніх Плавнів виконала норматив Майстра спорту України серед дорослих

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 5

21 жовтня в столичному легкоатлетичному манежі відбувся головний старт року в національному календарі змагань із дзюдо — чемпіонат України серед дорослих, на якому 15-річна Соф’я Горяшина виконала норматив Майстра спорту України серед дорослих.

Змагання зібрали понад 300 учасників із 20 регіонів України. Тренер і батько Соф’ї Горяшиної Ігор Горяшин підкреслив, що стати призером таких змагань дуже престижно: «Не сподівалися особливо на перемогу, їхали отримати досвід».

У ваговій категорії його вихованки було 18 учасниць — усі старші за неї.

— Ми не дуже розраховували на призове місце, на цих змаганнях потрапити в п’ятірку кращих — вже удача, тому що це дає право на звання майстра спорту, — розповів тренер. — А ми не тільки його отримали, а й здобули призове місце. Соня провела чотири схватки — одну програла та три виграла.

І в результаті, представниця Горішніх Плавнів посіла третє місце серед жінок у ваговій категорії до 57 кг, виконавши норматив майстра спорту України з дзюдо і стала наймолодшою серед усіх призерок чемпіонату України серед дорослих.

Зі слів Соф’ї Горяшиної, важче за все їй далася схватка з дзюдоїсткою з Донеччини 21-річною Аліною Шиловою. Юна спортсменка «досі під враженням від того, що вийшло потрапити в призери та виконати норматив майстра спорту». Після другої перемоги, коли отримала можливість боротися за третє місце, зрозуміла, що вона — майстер спорту. Проте виходила на татамі з настроєм показати те, що вміє, а «там як вийде, тому надії здобути перемогу навіть не було», зауважила Соф’я Горяшина.

— Аліна Шилова — досвідчена суперниця, до того ж на шість років старша за мене. Зустріч була дуже нервова, я отримала два попередження, що ще більше напружило. Треба було грамотно боротися, щоб не отримати третє попередження за порушення правил, після чого змагання для мене б закінчилися, — зазначила спортсменка.

Після завершення чемпіонату України в навчально-тренувальному центрі «Конча-Заспа» розпочався тренувальний збір, у якому беруть участь й вихованці ДЮСШ № 1 разом з Ігорем Горяшиним, який поділився враженнями від перемоги:

— Я був дуже вражений результатом. За своїм віком Соня не увійшла ще навіть до призерів кадетської України, А за нею ще молодіжна і юніорська, лише потім доросла. І їхали ми на чемпіонат здебільшого спробувати поборотися на такому рівні, випробувати власні сили.

Спортсменів міста Горішні Плавні, зокрема дзюдоїстів, підтримує Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що забезпечує покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, де тренуються спортсмени, придбання інвентаря, участі у національних та міжнародних змагань усіх вікових категорій, проведення внутрішніх змагань.