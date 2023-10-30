Юна дзюдоїстка з Горішніх Плавнів виконала норматив Майстра спорту України серед дорослих

21 жовтня в столичному легкоатлетичному манежі відбувся головний старт року в національному календарі змагань із дзюдо — чемпіонат України серед дорослих, на якому 15-річна Соф’я Горяшина виконала норматив Майстра спорту України серед дорослих.
Змагання зібрали понад 300 учасників із 20 регіонів України. Тренер і батько Соф’ї Горяшиної Ігор Горяшин підкреслив, що стати призером таких змагань дуже престижно: «Не сподівалися особливо на перемогу, їхали отримати досвід».
У ваговій категорії його вихованки було 18 учасниць — усі старші за неї.
І в результаті, представниця Горішніх Плавнів посіла третє місце серед жінок у ваговій категорії до 57 кг, виконавши норматив майстра спорту України з дзюдо і стала наймолодшою серед усіх призерок чемпіонату України серед дорослих.
Зі слів Соф’ї Горяшиної, важче за все їй далася схватка з дзюдоїсткою з Донеччини 21-річною Аліною Шиловою. Юна спортсменка «досі під враженням від того, що вийшло потрапити в призери та виконати норматив майстра спорту». Після другої перемоги, коли отримала можливість боротися за третє місце, зрозуміла, що вона — майстер спорту. Проте виходила на татамі з настроєм показати те, що вміє, а «там як вийде, тому надії здобути перемогу навіть не було», зауважила Соф’я Горяшина.
Після завершення чемпіонату України в навчально-тренувальному центрі «Конча-Заспа» розпочався тренувальний збір, у якому беруть участь й вихованці ДЮСШ № 1 разом з Ігорем Горяшиним, який поділився враженнями від перемоги:
Спортсменів міста Горішні Плавні, зокрема дзюдоїстів, підтримує Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що забезпечує покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, де тренуються спортсмени, придбання інвентаря, участі у національних та міжнародних змагань усіх вікових категорій, проведення внутрішніх змагань.
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