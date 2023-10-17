На Полтавщині за вбивство розшукують польського військового із ЗСУ: фейки російської пропаганди

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 221

В Україні не розшукують за вбивство громадянина Польщі зі Збройних Сил України (ЗСУ). На сайті Міністерства внутрішніх справ України, де публікують інформацію про всіх, кого оголосили у розшук в країні, відсутній такий «підозрюваний» як Мазур Мечеслав

Кремлівські ЗМІ та користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що у Полтавській області нібито оголошено у розшук такого собі громадянина Польщі Мазура Мечеслава, який проходить службу у ЗСУ. Повідомляється, що його підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів в Україні. Як «доказ» достовірності такої інформації агітпроп використав підроблену фотографію з оголошенням про розшук. Про це повідомляє видання StopFake.

«У Полтавській області розшукують польського найманця Мазура Мечеслава Петровича за самовільне залишення військової частини, вбивство, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, а також за наругу над неповнолітнім», – пишуть користувачі.

Зазначена інформація не відповідає дійсності:

По-перше, оголошення про розшук містить низку граматичних помилок, невластивих носієві української мови, а тим більше офіційним органам. Наприклад, агітпроп припустився кількох помилок лише в офіційній абревіатурі органу поліції, який нібито оголосив підозрюваного в розшук. «Автор» документа написав з помилкою слово «полиції» замість «поліції». А також ужив російське слово «отдел» замість українського «відділ».

Крім цього, неправильно вжито словосполучення «уявляє загрозу». Якщо перекласти його російською мовою, то вийде «воображает угрозу», що явно не відповідає змісту документа. Українською слід було написати «становить загрозу».

По-друге, в Україні можна знайти інформацію про будь-яку людину, що розшукується в країні. Ці дані є відкритими для громадськості, їх розміщено на окремому сайті Міністерства внутрішніх справ України. Оскільки у фейковому оголошенні про розшук вказано, що «обвинувачений» народився 10 червня 1990 року, саме за цим параметром ми провели пошук. Виявилося, що серед тих людей, які розшукуються українськими правоохоронними органами, немає нікого на прізвище «Мазур», хто народився б у вказану дату. Ми також провели окремий пошук тільки за прізвищем «Мазур». У реєстрі є розшукувані з таким прізвищем, але немає жодного, кого б звали Мечеслав.