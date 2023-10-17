Кременчужани з цукровим діабетом І типу можуть отримувати безоплатні тест-смужки

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 205

Для цього необхідно мати е-рецепт

Пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримувати безоплатні тест-смужки за електронним рецептом. За інформацією Національної служби здоров’я України, тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові включені до програми реімбурсації.

Щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою реімбурсації, необхідно мати е-рецепт. Виписати його може сімейний лікар, терапевт чи педіатр або ендокринолог.

Отримати тест-смужки можна у будь-якій аптеці, яка має договір із НСЗУ за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові». Це понад 10 тис. аптек. Знайти адресу найближчої аптеки у Кременчуці можна, скориставшись цим дашбордом. Оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 також підкаже цю інформацію.

В аптеці фармацевту потрібно назвати номер е-рецепту та обрати тест-смужки, які підійдуть до вашого глюкометра. Які саме тест-смужки входять в програму реімбурсації, можна подивитися ТУТ.

Раніше ми повідомляли, як хворим на діабет ІІ типу отримати безоплатні ліки.