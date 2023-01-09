Що треба знати про цукровий діабет: типи, симптоми, ускладнення

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 млн людей у всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 млн смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.
Є три основні типи діабету:
Причини виникнення діабету 1 типу вивчені недостатньо, тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас достеменно відомо, що більшість випадків діабету 2 типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.
Якими є ознаки захворювання?
Серед симптомів діабету:
Діабет із часом призводить до серйозних пошкоджень серця, кровоносних судин, очей, нирок і нервів. Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом.
Ураження сітківки очей – діабетична ретинопатія виникає внаслідок ураження дрібних кровоносних судин та є причиною 1% випадків сліпоти. Діабет також є основною причиною ниркової недостатності.
Більше про діабет можна дізнатися на сайті «Мисливці за діабетом».
Довідково: «Мисливці за діабетом» – це інформаційна кампанія Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», спрямована на скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні, яка реалізовується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.
Раніше ми писали, скільки цукру можна вживати дітям щодня.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер