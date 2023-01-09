Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Здоров'я

Що треба знати про цукровий діабет: типи, симптоми, ускладнення

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 103

 

6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 млн людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 млн смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Є три основні типи діабету:

  • Діабет 1 типу, інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, та не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом.
  • Діабет 2 типу. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип діабету.
  • Гестаційний діабет. Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися й протягом певного часу після народження дитини.

Причини виникнення діабету 1 типу вивчені недостатньо, тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас достеменно відомо, що більшість випадків діабету 2 типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.

Якими є ознаки захворювання?

Серед симптомів діабету:

  • надмірне сечовиділення;
  • спрага;
  • постійне відчуття голоду;
  • втрата ваги;
  • постійне відчуття втоми;
  • погіршення зору.

Діабет із часом призводить до серйозних пошкоджень серця, кровоносних судин, очей, нирок і нервів. Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом.

- Зниження кровотоку через уражені судини в поєднанні з ураженням нервових закінчень значно підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їхнього інфікування та пізніше – ампутації, - розповіли у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Ураження сітківки очей – діабетична ретинопатія виникає внаслідок ураження дрібних кровоносних судин та є причиною 1% випадків сліпоти. Діабет також є основною причиною ниркової недостатності.

Більше про діабет можна дізнатися на сайті «Мисливці за діабетом».

Довідково: «Мисливці за діабетом» – це інформаційна кампанія Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», спрямована на скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні, яка реалізовується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

Раніше ми писали, скільки цукру можна вживати дітям щодня.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Центр громадського здоров’я МОЗ України
Теги: діабет цукровий діабет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх