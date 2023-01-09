Що треба знати про цукровий діабет: типи, симптоми, ускладнення

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 103

Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 млн людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 млн смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Є три основні типи діабету:

Діабет 1 типу, інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, та не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом.

Діабет 2 типу. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип діабету.

Гестаційний діабет. Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися й протягом певного часу після народження дитини.

Причини виникнення діабету 1 типу вивчені недостатньо, тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас достеменно відомо, що більшість випадків діабету 2 типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків.

Якими є ознаки захворювання?

Серед симптомів діабету:

надмірне сечовиділення;

спрага;

постійне відчуття голоду;

втрата ваги;

постійне відчуття втоми;

погіршення зору.

Діабет із часом призводить до серйозних пошкоджень серця, кровоносних судин, очей, нирок і нервів. Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% смертей у світі пов’язано з діабетом.

- Зниження кровотоку через уражені судини в поєднанні з ураженням нервових закінчень значно підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їхнього інфікування та пізніше – ампутації, - розповіли у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Ураження сітківки очей – діабетична ретинопатія виникає внаслідок ураження дрібних кровоносних судин та є причиною 1% випадків сліпоти. Діабет також є основною причиною ниркової недостатності.

Більше про діабет можна дізнатися на сайті «Мисливці за діабетом».

Довідково: «Мисливці за діабетом» – це інформаційна кампанія Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», спрямована на скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні, яка реалізовується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

Раніше ми писали, скільки цукру можна вживати дітям щодня.