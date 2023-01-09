Соборна та Сонячна: Ще одна громада на Кременчуччині перейменувала вулиці

Наприкінці грудня у Новогалещенській громаді Кременчуцького району завершили збір пропозицій щодо перейменування назв вулиць та провулків, що пов’язані з історією та культурою росії та СРСР. А 30 грудня рішенням №123 затвердили наступні назви вулиць, які підлягали перейменуванню:
смт Нова Галещина
с. Бондарі
- вул. Гагаріна на вул. Миру;
с. Ревівка
- вул. Пушкіна на вул. Затишна;
с. Василівка
- вул. Горького на вул. Центральна;
с. Гайове
с. Трудовик
- вул. Мічуріна на вул. Світанкова.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер