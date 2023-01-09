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Соборна та Сонячна: Ще одна громада на Кременчуччині перейменувала вулиці

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 494

 

Рішення затвердили після обговорення

Наприкінці грудня у Новогалещенській громаді Кременчуцького району завершили збір пропозицій щодо перейменування назв вулиць та провулків, що пов’язані з історією та культурою росії та СРСР. А 30 грудня рішенням №123 затвердили наступні назви вулиць, які підлягали перейменуванню:

смт Нова Галещина

  • вул. Гагаріна на вул. Сонячна;
  • вул. Горького на вул. Соборна;
  • вул. Пушкіна на вул. Машинобудівників;
  • пров. Першотравневий на пров. Липневий.

с. Бондарі
- вул. Гагаріна на вул. Миру;
с. Ревівка
- вул. Пушкіна на вул. Затишна;
с. Василівка
- вул. Горького на вул. Центральна;

с. Гайове

  • вул. Гагаріна на вул. Шевченка;
  • вул. Пушкіна на вул. Затишна;

с. Трудовик
- вул. Мічуріна на вул. Світанкова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування вулиці Нова Галещина
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