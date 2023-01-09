Соборна та Сонячна: Ще одна громада на Кременчуччині перейменувала вулиці

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 494

Наприкінці грудня у Новогалещенській громаді Кременчуцького району завершили збір пропозицій щодо перейменування назв вулиць та провулків, що пов’язані з історією та культурою росії та СРСР. А 30 грудня рішенням №123 затвердили наступні назви вулиць, які підлягали перейменуванню:

смт Нова Галещина

вул. Гагаріна на вул. Сонячна;

вул. Горького на вул. Соборна;

вул. Пушкіна на вул. Машинобудівників;

пров. Першотравневий на пров. Липневий.

с. Бондарі

- вул. Гагаріна на вул. Миру;

с. Ревівка

- вул. Пушкіна на вул. Затишна;

с. Василівка

- вул. Горького на вул. Центральна;

с. Гайове

вул. Гагаріна на вул. Шевченка;

вул. Пушкіна на вул. Затишна;

с. Трудовик

- вул. Мічуріна на вул. Світанкова.