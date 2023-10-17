Кременчуцькі ліцеїсти перемогли в ХІ Румунській олімпіаді з інформатики

Учні наукового ліцею «Політ» перемогли в ХІ Румунській олімпіаді з інформатики (11th Romanian Master of Informatics, RMI 2023). Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею.
Ліцеїст Назар Гуз (Л-11Г) виборов срібну медаль, а Роман Волочай (Л-11Г) здобув бронзову нагороду.
Підготував переможців викладач інформатики, народний вчитель України Валентин Мельник.
Нагадаємо, кременчуцький учень Богдан Саленко здобув золото на шоу інновацій у Хорватії.
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