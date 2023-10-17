Деблокування тіла і домашнє насильство: як минула доба у Кременчуцькому районі

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За добу рятувальники Кременчуцького району 7 разів виїжджали на виклики від громадян, а Нацполіція — 11. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької РВА станом на 17 жовтня.

З чим довелося працювати надзвичайникам:

Пожежа у житловому будинку в Козельщині

Допомога службі «103» (буксирування автомобіля «швидкої») у місті Глобине

Пожежа у підвальному приміщенні на проспекті Свободи, 39/43 у Кременчуці

Допомога поліції (деблокування тіла з дробарки з Крюківського кар‘єру)

Пожежа у житловому будинку в селі Бурти

У Кременчуцькому районі поліціянти виявили 2 нетверезих водіїв, на яких склали адмінпротоколи, та затримали 1 громадянина з наркотиками. Правоохоронці 4 рази виїжджали на виклики щодо домашнього насильства.