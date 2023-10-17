Деблокування тіла і домашнє насильство: як минула доба у Кременчуцькому районі

За добу рятувальники Кременчуцького району 7 разів виїжджали на виклики від громадян, а Нацполіція — 11. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької РВА станом на 17 жовтня.
З чим довелося працювати надзвичайникам:
У Кременчуцькому районі поліціянти виявили 2 нетверезих водіїв, на яких склали адмінпротоколи, та затримали 1 громадянина з наркотиками. Правоохоронці 4 рази виїжджали на виклики щодо домашнього насильства.
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