Полтавщина відправила борошно на Херсонщину

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 166

Продрезерв з зерна переробили на борошно

Полтавська область відправила до Херсонщини 20 тонн борошна, повідомили в Полтавській ОВА. Допомогу організували за запитом Херсонської ОВА. Зерно, яке закуповували для продрезерву, переробили на борошно.

Борошно поїхало на території, що постраждали через підрив Херсонської ГЕС.

Нагадаємо, Полтавщина долучилася до пілотного проєкту «Пліч-о-пліч» з допомоги відновлення Херсонської області. Під «шефством» Полтавщини - Чкалове та Правдине на Херсонщині.

Полтавщина взяла під опіку Чкалове та Правдине на Херсонщині