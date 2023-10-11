В патрульній поліції Кременчука розповіли, скільки водіїв від початку року проїхали на «червоне світло»

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 121

З початку цього року кременчуцькі патрульні притягнули до відповідальності 1692 водіїв за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Тут зазначили, що проїзд на червоне світло - одна з найпоширеніших причин ДТП з травмованими людьми чи навіть фатальними наслідками.

Нагадаємо, штраф за таке порушення - 510 гривень. Але плата за таке порушення може бути значно більшою — життя чи здоров'я ваше або інших учасників дорожнього руху.