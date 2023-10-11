У вересні в Україні зареєструвано рекордну кількість нових фізичних осіб-підприємців

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 68

Майже половина нових ФОПів відкривають бізнес у сфері торгівлі

Упродовж вересня в Україні було зареєстровано понад 35,5 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що стало рекордом за останні три роки.

Про це повідомляє Опендатабот.

Попередній рекорд був зафіксований у червні 2023 року – тоді відкрилося 31 477 ФОПів.

За даними сервісу, найбільш популярні галузі, в яких відкриваються нові бізнеси, не змінюються.

Майже половина нових ФОПів (43%) відкрилися у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777) та гуртова торгівля (2 343). Серед лідерів також справи з надання індивідуальних послуг – 3 244.

П’ята частина від усіх нових ФОПів – 21%, або 7 407, відкривається на Київщині. Друге та третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3 210) та Львівщина (2 862).

Загалом за перший рік повномасштабної війни в Україні відкрилось понад 202 тисячі нових ФОПів.

Зауважимо, що ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З зарплати найманих працівників щомісяця утримується 18% податку на дохід фізосіб та 1,5% військового збору. Також роботодавець має сплачувати до держбюджету ЄСВ у розмірі 22% від нарахованої зарплати.

Отже, відкриття ФОПів - це поповнення бюджетів усіх рівнів та шлях відновлення економіки країни.