Якою буде погода у Кременчуці 12 жовтня

Вчора, 22:00 Переглядів: 153

Протягом усього дня буде похмуро, недовге прояснення очікується лише вранці

У четвер, 12 жовтня, похмура погода буде триматися у Кременчуці весь день, вранці очікується недовге прояснення.

За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +16...+19°C. Опадів не передбачають. Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +18...+15°C.

Водночас по області прогнозують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, а вночі та вранці на поверхні ґрунту - заморозки 0-5 градусів.



