Центр Разумкова: рейтинг довіри українців очолюють ЗСУ, а серед політиків – Володимир Зеленський

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За результатами соціологічного опитування, проведеного з 21 по 27 вересня соціологічною службою Центру Разумкова, серед державних та суспільних інститутів найбільшу довіру українці висловлюють Збройним Силам України. Їм довіряють 93% опитаних.

Далі найбільшу довіру висловлюють добровольчим загонам (85%), волонтерським організаціям (84%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (83%), Національній гвардії (81%), Державній прикордонній службі (76,5%), президенту (72%), Міністерству оборони (71%), Службі безпеки України (66%), громадським організаціям (60,5%), Церкві (59%), Національній поліції України (57%), голові міста (селища), в якому живе респондент (54%).

Більше довіряють, ніж не довіряють раді міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 41%), українським ЗМІ (відповідно 47% і 43%), Національному банку (відповідно 46% і 42%), уповноваженому Верховної Ради з прав людини (відповідно 44% і 31%).

Водночас більшість респондентів висловлюють недовіру, ніж довіру, політичним партіям (не довіряють 74%), чиновникам (72%), судовій системі (70%), Верховній Раді України (64%), прокуратурі (61%), уряду України (60%), комерційним банкам (59%), Національному антикорупційному бюро (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (52%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 46%, тоді як довіряють — 25%).

Попри те, що політичним партіям довіряють лише 14% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дали 27% опитаних. Негативну відповідь на це питання дали відповідно 49% та 41% респондентів.

Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку респондентів, може з’явитися із середовища військових - так вважають 52% опитаних. Лише 23% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з уже існуючих політичних партій

Серед політиків, посадовців, громадських діячів, журналістів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до Володимира Зеленського (75%), Віталія Кіма (64%), Сергія Притули (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Михайла Подоляка (відповідно 45% і 30%), Віталія Кличка (відповідно 44% і 39,5%), Олексія Данілова (відповідно 42% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно 34% і 21%), Юрія Бутусова (відповідно 31% і 25%), Сергія Стерненка (відповідно 28,5% і 26%), Ігоря Клименка (відповідно 26% і 22%), Рустема Умєрова (відповідно 25% і 21%),

Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку (82%), Юлії Тимошенко (82%), Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (71%), Дмитру Гордону (58%), Давиду Арахамії (54%) та Андрію Єрмаку (53%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Руслана Стефанчука (не довіряють йому 46%, довіряють 25%), Дениса Шмигаля (відповідно 44% і 36%), Даниила Гетманцева (відповідно 29% і 18%).

Опитування методом face-to-face проводилося у всіх областях, крім Донеччини, Луганщини та Криму. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.