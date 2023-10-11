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Топ новина, Кременчук

З Зеленого острова у Кременчуці врятували собаку

Вчора, 17:55 Переглядів: 843

 

Її не могли відловити, бо не йшов до людей - однак зоозахисники впоралися

На Зеленому острові, навпроти Фантазії, вже кілька днів  живе собака. Люди помітили її з набережної та зняли відео. Собака періодично виє та гавкає, чим, власне, і привернула увагу містян, повідомили у групі «Собаки й кішки Кременчука» у Фейсбуці.

Відео можна переглянути тут

Кременчужани обговорюють, яким чином собака міг опинитися на острові – припускають, що його могли завезти туди.

Відомо, що небайдужі вже викликали туди рятувальників, але собака не йде до рук та тікає.

Інформацію щодо пса на острові «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив директор КП «Кременчук Аква-сервіс» Василь Білоус. Він каже, пес поводиться як дика тварина - тому поки що його відловити не вдалося. За його словами, зоозахисники тримають ситуацію на контролі, а небайдужі навіть знайшли спосіб, як підгодувати собаку. 

У коментарях під постом КП «Спецсервіс-Кременчук», що опікується бездомним тваринами, залишив коментар:

– Дякуємо усім небайдужим, хто переживає за долю собаки! Повідомляємо, що тримаємо ситуацію під контролем. Є чоловік, який годує собаку щодня і ми підтримуємо із ним зв'язок. Собака неручна, підходить не ближче, ніж на кілька метрів. Стріляти наркозом, враховуючи місцевість, де собака знаходиться – небезпечно. Вона може втекти від нас, десь сховатися, заснути й замерзнути. Щоб уникнути такого ризику, волонтер продовжить її годувати та приручати. Ми будемо на зв'язку з ним та з рятувальною станцією, які готові допомогти, як тільки буде доцільно. Будемо тримати вас у курсі та напишемо допис, коли заберемо собаку до Спецсервісу, – йдеться у коментарі.

 

На жаль, нам поки що не вдалося зв'язатися із КП «Спецсервіс-Кременчук», аби дізнатися, чи вдалося таки відловити пса. «ТелеграфЪ» згодом повідомить про долю собаки.

Додано:

Як повідомили на сторінці КП «Спецсервіс-Кременчук» у Фейсбуці, собаку врятували.

 

До порятунку тварини, окрім «Спецсервіса», долучилися також КП Кременчук Аква-Сервіс.

Сьогодні, 11 жовтня ловець Олександр, разом із працівниками рятувальної станції, відправилися на човні на о. Зелений. Собака близько не підпускав, тому довелося застосувати наркоз і якийсь час переслідувати собаку, доки він не заснув.

 

Собаку привезли до КП «Спецсервіс-Кременчук» ще під наркозом, тож ветеринар прийняв рішення стерилізувати собаку сьогодні, щоб не довелося застосовувати наркоз ще раз через кілька днів.

 

Операція пройшла успішно, собака вже починає прокидатися.

До речі, це дівчинка, вона дуже красива й великого розміру. За станом зубів, їй не більше 2-х років.

– Хочемо висловити щиру вдячність усім, хто був причетний до порятунку бідолахи! Дякуємо нашому ловцю Олександру, працівникам КП Кременчук Аква-Сервіс, небайдужому кременчужанину Олександру, який годував собаку щодня, ЗМІ, а також тим, хто писав дописи у соцмережах і переймався долею тварини. Сподіваємося, що незабаром для собаки знайдеться сім'я і вона більше ніколи не буде самотньою! – йдеться у повідомленні.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: скрін-шот відео
Теги: собака Спецсервіс-Кременчук
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