На Полтавщині сталася автотроща: зіткнулися легковик та вантажівка

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Сьогодні, 11 жовтня, близько 10.00, на автодорозі Лохвиця - Вирішальне - Лубни, у напрямку села Сенча Миргородського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль ЗАЗ Daewoo Lanos, яким керував 31-річний мешканець села Сенча та вантажівка DAF, яким керував 57-річний чоловік.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій легковика, його доставили до лікарні. Пасажири Daewoo: 23-річна жінка, 6 річна та 1-річна дитина не травмувалися.

За даним фактом поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.