У Полтаві вшановуватимуть пам’ять загиблих захисників стендами на Каштановій алеї

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 385

У Полтаві на Каштановій алеї встановлять стенди, на яких буде фото та інформація про полеглих воїнів, що захищали Україну від Росії.

Як повідомили в Полтавській міській раді, 10 жовтня відбулося чергове засідання робочої групи проєкту «Полтава пам'ятає Героїв».

На ній представили макети майбутніх дошок в реальній величині та обрали з двох варіантів один. Дошки розмістять на Каштановій алеї на відстані два метри, вони підсвічуватимуться.



