У Полтаві вшановуватимуть пам’ять загиблих захисників стендами на Каштановій алеї

У Полтаві на Каштановій алеї встановлять стенди, на яких буде фото та інформація про полеглих воїнів, що захищали Україну від Росії.
Як повідомили в Полтавській міській раді, 10 жовтня відбулося чергове засідання робочої групи проєкту «Полтава пам'ятає Героїв».
На ній представили макети майбутніх дошок в реальній величині та обрали з двох варіантів один. Дошки розмістять на Каштановій алеї на відстані два метри, вони підсвічуватимуться.
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