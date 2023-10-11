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На Полтавщині планують реалізувати експеримент із запровадження інституту помічника ветерана

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 252

 

Уряд розширив на 10 регіонів реалізацію експерименту Мінветеранів із запровадження інституту помічника ветерана війни

Кабмін розширив на 10 регіонів реалізацію експерименту Мінветеранів із запровадження інституту помічника ветерана війни «Рівний з рівним».

Відтепер до нинішніх чотирьох пілотних областей — Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської — офіційно долучаються ще шість регіонів: Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська та місто Київ.

Відповідний проєкт постанови сьогодні ухвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.  

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

У Мінветеранів зазначають, що в межах розширення «пілотного» проєкту збільшено кількість посад помічників ветеранів з 400 до 550. Після проходження навчання вони будуть працевлаштовані до Сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, долучених до експериментального проєкту.

Помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим Воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом «рівний з рівним». Це, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя.  

— Попередньо ми вже можемо говорити про успіх нашого «пілоту» на прикладі перших чотирьох областей. Мінветеранів йде з новою ветеранською політикою у регіони, до громад, де зустрічатимуть ветеранів з фронту. Тому поширення експерименту ще на шість регіонів дозволить за досить незначний для такого масштабного проєкту проміжок часу в умовах війни апробувати інститут помічника ветерана, досягти синергічного ефекту при реалізації ветеранської політики. Дякую керівництву та громадам регіонів за активну співпрацю, — наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

У Мінветеранів нагадують, що в Україні триває розвиток експериментального проєкту із запровадження інституту помічника ветерана. Цей проєкт буде масштабований по всій Україні і до кінця 2024 року планується підготувати 15 тисяч помічників ветеранів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів ветерани військові проєкт
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