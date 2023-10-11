На Полтавщині планують реалізувати експеримент із запровадження інституту помічника ветерана

Уряд розширив на 10 регіонів реалізацію експерименту Мінветеранів із запровадження інституту помічника ветерана війни
Кабмін розширив на 10 регіонів реалізацію експерименту Мінветеранів із запровадження інституту помічника ветерана війни «Рівний з рівним».
Відтепер до нинішніх чотирьох пілотних областей — Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської — офіційно долучаються ще шість регіонів: Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська та місто Київ.
Відповідний проєкт постанови сьогодні ухвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
У Мінветеранів зазначають, що в межах розширення «пілотного» проєкту збільшено кількість посад помічників ветеранів з 400 до 550. Після проходження навчання вони будуть працевлаштовані до Сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, долучених до експериментального проєкту.
Помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим Воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом «рівний з рівним». Це, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя.
У Мінветеранів нагадують, що в Україні триває розвиток експериментального проєкту із запровадження інституту помічника ветерана. Цей проєкт буде масштабований по всій Україні і до кінця 2024 року планується підготувати 15 тисяч помічників ветеранів.
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