До Кременчука з концертом їде Jerry Heil

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7 листопада 2023 року в Кременчуці запланований концерт Jerry Heil - української співачки та відеоблогерки, яка стала відомою завдяки талановитим каверам на хіти таких культових виконавців, як «Океан Ельзи», «The Hardkiss», «Twenty One Pilots», «Kodaline», «Imagine Dragons» та багатьох інших.

Однак тепер дівчина займається не тільки креативними переспівами, але й власною творчістю. Виступи Jerry Heil стають все популярнішими, причому це стосується як концертів наживо, так і відеороликів, які дівчина регулярно викладає на своєму YouTube-каналі.

Концерт пройде у ПК «Кредмаш». Квитки вже в продажу.