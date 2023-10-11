ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень щодо ймовірних порушень у роботі ТЦК та ВЛК

До суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 посадових осіб, а підозру повідомили ще 58 громадянам
Державне бюро розслідувань повідомляє про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.
Як повідомляє пресслужба відомства, до суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб, а підозру повідомили ще 58 громадянам.
У ДБР зауважують, що в межах цих кримінальних проваджень задокументовано факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн грн.
Нагадаємо, що у серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення усіх начальників обласних ТЦК та СП та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.
Цьому передувала масштабна перевірка територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів).
Нагадаємо, що 22 вересня був звільнений з посади начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко. Його також звільнили з військової служби за станом здоров’я.
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