ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень щодо ймовірних порушень у роботі ТЦК та ВЛК

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Державне бюро розслідувань повідомляє про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

Як повідомляє пресслужба відомства, до суду вже направлений 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб, а підозру повідомили ще 58 громадянам.

У ДБР зауважують, що в межах цих кримінальних проваджень задокументовано факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн грн.

- На виконання рішення РНБО України від 11 серпня 2023 року працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у ТЦК та ВЛК. І хоча більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обов’язки, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань службовим становищем чи перевищенням повноважень, – зауважують в ДБР.

Нагадаємо, що у серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення усіх начальників обласних ТЦК та СП та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала масштабна перевірка територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів).

Нагадаємо, що 22 вересня був звільнений з посади начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко. Його також звільнили з військової служби за станом здоров’я.