За минулу добу Кременчуцькі рятувальники три рази виїжджали на виклики

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Горіла вантажівка та суха трава

Протягом минулої доби рятувальники тричі виїздили на виклики щодо пожеж. Про це йдеться у зведенні облуправління ДСНС Полтавщини. Вчора, 10 жовтня, 10.27 у селі Підгірному згорів вантажний автомобіль. Пожежу загасили 15 ДПРЧ та Кам’янопотоківська МПО. Також 10 жовтня, о 13.15, у селі Пухальщина згорів 2,9 га сухостою. Пожежу загасили 14 ДПРЧ та МПО Піщанської. Того ж дня, о 18.18, у Глобиному, на вулиці Принасипній згоріло 0,2 га сухостою. Пожежу загасила 6 ДПРП.



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