У Кременчуці минулого тижня народилося 26 малюків

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Минулого тижня, з 2 по 8 жовтня, у Кременчуці з’явилися на світ 26 немовлят - 16 хлопчиків та 10 дівчаток.

Як повідомили в пресслужбі мерії, у Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня народилася 21 дитина ( 12 хлопчиків та 9 дівчаток). У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» - 5 немовлят (4 хлопчики та 1 дівчинка).

Минулого тижня у Кременчуці на світ з’явилося 33 дитини

Нагадаємо, у ЦНАПі Кременчука з жовтня знову доступна послуга державної реєстрації народження та комплексна послуга «єМалятко».