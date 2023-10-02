Минулого тижня у Кременчуці на світ з’явилося 33 дитини

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Серед них 19 хлопчиків і 14 дівчаток

У період із 25 вересня по 1 жовтня у медзакладах Кременчука на світ з’явилося 33 дитини, одна з них – у родині переселенців. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 21 немовля: 11 хлопчиків і 10 дівчаток, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 12 діточок: 8 хлопчиків і 4 дівчинки.

Нагадаємо, у період з 18 по 24 вересня у Кременчуці народився хлопчик з вагою 4,5 кг.