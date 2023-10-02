У Кременчуці мають запрацювати ще три дитсадки та дві школи

У Кременчуці у змішаному режимі незабаром мають запрацювати дитячі садки №№ 80, 63 та 25, а також гімназії № 20 № 31.
Рішення про форму організації навчального процесу в змішаному режимі у цих закладах ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету 2 жовтня, яке транслювали онлайн.
Проєкти рішень не опубліковані. Ймовірно, у цих школах та садках розв'язали питання з облаштування укриття або встановлення пожежної сигналізації.
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