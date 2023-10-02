У Кременчуці мають запрацювати ще три дитсадки та дві школи

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 137

У Кременчуці у змішаному режимі незабаром мають запрацювати дитячі садки №№ 80, 63 та 25, а також гімназії № 20 № 31.

Рішення про форму організації навчального процесу в змішаному режимі у цих закладах ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету 2 жовтня, яке транслювали онлайн.

Проєкти рішень не опубліковані. Ймовірно, у цих школах та садках розв'язали питання з облаштування укриття або встановлення пожежної сигналізації.



