Кременчуцькій спортшколі виділили кошти на ремонт спортзалу

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 165

У Кременчуцькій дитячо-юнацькій школі відремонтують спортивний зал. Мова йде про приміщення, розташоване на гребній базі у Крюкові (вул. Чумацький шлях).

На ці цілі витратять 1,3 млн гривень зі стабілізаційного фонду. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету 2 жовтня, яке транслювали онлайн. Тепер його мають затвердити депутати Кременчуцької міфської ради, Нагадаємо, минулого тижня зі стабфонду виділили 179 тис. гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації.