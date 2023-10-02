На Полтавщині перекинувся Daewoo Lanos: ушпиталили жінку

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1 жовтня, близько 16.00, на автодорозі між селами Шилівка та Остап’є Решетилівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій отримала травми 38-річна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням 28-річного жителя Шилівки, з’їхав у кювет та перекинувся.

На момент ДТП в автомобілі перебували троє пасажирів, одна з яких отримала травми та була ушпиталена.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.