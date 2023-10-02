На Полтавщині перекинувся Daewoo Lanos: ушпиталили жінку

1 жовтня, близько 16.00, на автодорозі між селами Шилівка та Остап’є Решетилівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій отримала травми 38-річна жінка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням 28-річного жителя Шилівки, з’їхав у кювет та перекинувся.
На момент ДТП в автомобілі перебували троє пасажирів, одна з яких отримала травми та була ушпиталена.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
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