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Через негоду на Полтавщині можливі обриви електродротів

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 136

 Будьте уважні

Полтаваобленерго попереджає про можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

«9 жовтня у Полтавській області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою», - йдеться в повідомленні.

У компанії застерігають не наближайтеся до дротів та проводів, що лежать на землі на відстань, менш як 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. 

Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 050 305-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035.

Нагадаємо, Кременчук сьогодні штормитиме.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Полтаваобленерго
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