Мінування Кременчуцької ГЕС – фейк, який розповсюджують для поширення паніки, - Лєднік

Останніми днями в соцмережах шириться повідомлення щодо мінування Кременчуцької ГЕС. Ця інформація не відповідає дійсності, а ті, хто її поширяє, допомагає ворогу в проведенні ІПСО. Її мета — посіяти паніку та недовіру до влади.
Про це на ранковому брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він пояснив, що СБУ працює над пошуком тих, хто створює та розповсюджує ці фейки та буде проводити з ними відповідні заходи.
Олег Лєднік також додав, що зниження рівня води у Кременчуцькому водосховищі пояснюється плановими заходами, які проводить «Укргідроенерго». Їх мета зменшити розмивання берегів та забезпечити підтримання потрібної частоти струму в єдиній енергосистемі країни.
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