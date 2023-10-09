Мінування Кременчуцької ГЕС – фейк, який розповсюджують для поширення паніки, - Лєднік

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 593

Вірити можна лише офіційним повідомленням, а СБУ має відреагувати на тих, хто сіє паніку

Останніми днями в соцмережах шириться повідомлення щодо мінування Кременчуцької ГЕС. Ця інформація не відповідає дійсності, а ті, хто її поширяє, допомагає ворогу в проведенні ІПСО. Її мета — посіяти паніку та недовіру до влади.

Про це на ранковому брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Це все фейки. Їх мета — посіяти паніку. Реагувати на такі повідомлення треба спокійно, а довіряти тільки офіційній інформації. Якщо буде якась загроза для ГЕС — ми своєчасно оповістимо про це населення, — зазначив очільник РВА.

Він пояснив, що СБУ працює над пошуком тих, хто створює та розповсюджує ці фейки та буде проводити з ними відповідні заходи.

Олег Лєднік також додав, що зниження рівня води у Кременчуцькому водосховищі пояснюється плановими заходами, які проводить «Укргідроенерго». Їх мета зменшити розмивання берегів та забезпечити підтримання потрібної частоти струму в єдиній енергосистемі країни.