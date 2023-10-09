Дорожники розповіли, де тривають роботи на Полтавщині

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 178

В Агентстві місцевих доріг Полтавщини розповіли, на яких дорогах області тривають дорожні роботи.

Дорога Миргород – Велика Багачка – Байрак–Поділ: планування узбіччя автогрейдером;

дорога /Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/: влаштування ровика розширення, укладання основи з регенерованої суміші й влаштування нижнього шару покриття, також проводили роботи зі встановлення бар'єрного огороження;

дорога Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч: влаштування вирівнюючого шару влаштування нижнього шару покриття;

мости на дорозі Чорнухи – Лубни: на мосту через річку Многа в селі Ковалі проводили демонтажні роботи та в'язання каркасів, на штучній споруді поблизу Чорнух влаштовували та бетонували опалубки окрилків, на мосту через річку Удай армували монолітну плиту та проводили бетонування, на штучній споруді поблизу села Калайдинці влаштування нижнього та верхнього шару покриття.

На ремонт дороги Мостовівщина – Великі Кринки – Глобине хочуть витратити 173 мільйони гривень

Також зазначили, що на умовах співфінансування тривають ремонтні роботи у таких громадах: Чорнухинська, Петрівка-Роменська, Краснолуцька, Лохвицька, Великосорочинська, Миргородська, Терешківська, Ланівська, Решетилівська та Мачухівська.