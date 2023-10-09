З Кременчука ходитиме прямий автобусний рейс до німецького Шверина

З 6 жовтня з Кременчука та Полтави почав рух новий міжнародний рейс до німецького міста Шверин, повідомили на автовокзалі Полтави.
Рейс виконуватиметься щоп’ятниці.
13:30 - відправлення автобусного рейсу з центрального автовокзалу Полтави.
15:45 - відправлення з автовокзалу Кременчука. Маршрут - через польський Люблін, німецькі Франкфурт-на-Одері та Берлін.
Квитки можна придбати у міжнародних касах центрального автовокзалу Полтави та автовокзалу Кременчука.
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