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Верховна Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322 млрд грн

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 102

 

Бюджет 2023 року встановив одразу два рекорди – стосовно видатків загального фонду держбюджету та його дефіциту

Сьогодні, 6 жовтня, відбулося засідання Верховної Ради, на якому парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №10038. Він передбачає збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Більшість із цих коштів (303 млрд грн) піде на потреби оборони України.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Як уточнив перший заступник податкового комітету ВРУ та нардеп Ярослав Железняк, «такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більші за 3,39 трлн грн, а дефіцит — понад 2 трлн грн».

У держбюджеті збільшені видатки за такими напрямками:

  • Міноборони - на 211 млрд грн;
  • МВС - на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;
  • МЗС - на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратегпром - на 4,3 млрд грн;
  • СБУ - на 4,2 млрд грн;
  • ГУР - на 2,5 млрд грн;
  • Міносвіти - на 572 млн грн;
  • Держспецзв'язку - на 570 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;
  • УДО - на 230,5 млн грн;
  • Міненерго - на 350 млн грн.
  • БЕБ - на 253,5 млн грн.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет Верховна Рада Міноборони витрати
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