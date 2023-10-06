Верховна Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322 млрд грн

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Бюджет 2023 року встановив одразу два рекорди – стосовно видатків загального фонду держбюджету та його дефіциту

Сьогодні, 6 жовтня, відбулося засідання Верховної Ради, на якому парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №10038. Він передбачає збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Більшість із цих коштів (303 млрд грн) піде на потреби оборони України.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Як уточнив перший заступник податкового комітету ВРУ та нардеп Ярослав Железняк, «такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більші за 3,39 трлн грн, а дефіцит — понад 2 трлн грн».

У держбюджеті збільшені видатки за такими напрямками: