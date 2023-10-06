Заступника директора КЖГЕП «Автозаводське» засудили за хабар

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У Крюківському районному суді визнали винним в хабарництві заступника директора КЖГЕП «Автозаводське». Посадовець отримав 10 тисяч гривень від підприємця за створення штучних умов для отримання приміщення в оренду, без аукціону та по заниженій вартості.

Про це стало відомо з вироку, розміщеному у Єдиному державному реєстрі судових рішень за 27 вересня.

Відомо, що 13 червня до КГЖЕП «Автозаводське» звернувся підприємець для того, щоб отримати в оренду приміщення комунальної власності Кременчуцької міської ради. Зазначено, що підприємство є балансоутримувачем приміщення.

Заступник директора КГЖЕП «Автозаводське» вирішив використати ситуацію у своїх корисливих інтересах і отримати гроші за «допомогу» у розв'язанні питання підприємця.

Згідно з їх угодою, ФОП мав отримати приміщення в оренду без аукціону та по заниженій вартості. Вже 24 липня посадовець передав акт приймання-передачі нерухомого майна в оренду підприємцю. Після чергової передачі коштів, 31 липня, заступника затримали правоохоронці. Гроші службовець брав частинами — загалом хабар склав 10 000 грн.

Посадовець беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України. Кременчуцька окружна прокуратура та підозрюваний уклали угоду. Так, заступник керівника КГЖЕП «Автозаводське» мав отримати штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права обіймати посади, пов`язані із організаційно-розпорядчими функціями в державних та комунальних підприємствах строком 1 рік.

Суд затвердив угоду та визнав винним заступника директора КГЖЕП «Автозаводське» у вчиненні злочину.