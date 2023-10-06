Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога: як і де її отримати

Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога. У межах проєкту «Зупинка: Я», з 10.00 до 17.00 у Глобиному, за адресою: вул. Центральна, 281, к. 3, веде прийом практичний психолог.
Безоплатна психологічна допомога розрахована на:
Прийомні дні у жовтні: 6, 10, 11, 12, 17, 19, 20.
Телефон для запису на консультацію — 097 22 33 782.
Проєкт «Зупинка:Я» реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Раніше ми писали, що жителям Кременчуччини доступні кілька Гарячих ліній психологічної допомоги.
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