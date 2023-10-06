Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога: як і де її отримати

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Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога. У межах проєкту «Зупинка: Я», з 10.00 до 17.00 у Глобиному, за адресою: вул. Центральна, 281, к. 3, веде прийом практичний психолог. Безоплатна психологічна допомога розрахована на: дітей і дорослих;

родини військовослужбовців;

батьків й опікунів дітей з особливими освітніми потребами;

спеціалістів сфери «людина-людина», які зіткнулися з вигоранням тощо. Прийомні дні у жовтні: 6, 10, 11, 12, 17, 19, 20. Телефон для запису на консультацію — 097 22 33 782. Проєкт «Зупинка:Я» реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше ми писали, що жителям Кременчуччини доступні кілька Гарячих ліній психологічної допомоги. Читайте також: У Кременчуці, як і по всій Полтавщині, з’являться центри життєстійкості

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