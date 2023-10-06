Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Афіша

Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога: як і де її отримати

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 104

Потрібна попередня реєстрація за телефоном

Жителям Глобинської громади доступна безоплатна психологічна допомога. У межах проєкту «Зупинка: Я», з 10.00 до 17.00 у Глобиному, за адресою: вул. Центральна, 281, к. 3, веде прийом практичний психолог.

Безоплатна психологічна допомога розрахована на:

  • дітей і дорослих;
  • родини військовослужбовців;
  • батьків й опікунів дітей з особливими освітніми потребами;
  • спеціалістів сфери «людина-людина», які зіткнулися з вигоранням тощо.

Прийомні дні у жовтні: 6, 10, 11, 12, 17, 19, 20.

Телефон для запису на консультацію — 097 22 33 782.

Проєкт «Зупинка:Я» реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше ми писали, що жителям Кременчуччини доступні кілька Гарячих ліній психологічної допомоги.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: психологічна допомога безоплатно проєкт Глобине довідник анонс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх