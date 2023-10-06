Капітан збірної Андрій Ярмоленко розіграв джерсі ХК «Кременчук» на підтримку загиблого воїна

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Футболіст національної збірної капітан Андрій Ярмоленко розіграв джерсі хокейного клубу «Кременчук» на підтримку загиблого воїна. На своїй сторінці в інстаграм спортсмен розіграв одне з 50 джерсі «Матчу Пам’яті». Виручені кошти йдуть на підтримку полеглих воїнів, які за життя відзначилися участю у різних футбольних вболівальницьких рухах країни.

Андрій Ярмоленко розіграв джерсі капітана хокейного клубу «Кременчук» Віталія Ляльки. Обом капітанам випала честь підтримати родину Олега Сапаленка з позивним «Ювеліра». На аукціоні джерсі розіграли за 40 000 грн, які передадуть родині загиблого захисника.

Розвідник-снайпер парашутно-десантного батальйону спецпідрозділу «Кракен» Олег Сапаленко загинув у червні 2022 року, звільняючи Харківську область від рашистської навали.

Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що наразі триває благодійний аукціон на підтримку родин загиблих військових. Залишилося розіграти ще 18 джерсі з «Матчу Пам’яті».

Олег Сапаленко народився він 23 вересня 1993 року у Харкові. Закінчив місцеву школу і здобув вищу освіту. З дитинства захоплювався спортом. Займався бойовим самбо та греплінгом — спортивним єдиноборством. Здобував перемоги та нагороди на змаганнях міського та всеукраїнського рівнів. Був активним учасником фанатського руху футбольного клубу «Металіст». Мав непересічне хоббі — ювелірство. У 2016 році навіть отримав диплом ювеліра.

У 2014 році брав участь у Революції Гідності у рідному Харкові. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у лавах ЗСУ, де служив на позиції розвідника-снайпера 2-ї категорії парашутно-десантного батальйону. Пізніше перевівся до підрозділу «KRAKEN», у складі якого захищав рідне місто. 24 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області Олег Сапаленко загинув.