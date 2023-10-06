У 2024 році структуру національного мультипредметного тесту не змінюватимуть

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У 2024 році структуру національного мультипредметного тесту не змінюватимуть. Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю «Українській правді. Життя».

Структура предметних тестів залишиться такою самою, як у 2023 році. Тобто тести не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.

Тож, учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови або поетапно розв'язувати задачі з демонстрацією етапів роботи під час тесту з математики.

Також Тетяна Вакуленко нагадала, що всі завдання предметних тестів будуть укладатись на підставі чинних програм ЗНО. А це означає, що учні вже можуть починати готуватися, використовуючи минулорічні завдання НМТ та ЗНО.