Кременчуцький підприємець намагався вивезти до Польщі брухт чорних металів

Підприємець з Кременчука намагався незаконно вивезти металобрухт до Польщі - вартість вантажу склала понад 750 тисяч гривень. Як повідомили на Львівській митниці.
тут затримали вантаж вагою 65,5 тонни, який за документами проходив як вживані залізничні рейки. Проте виявилося, що «залізничні рейки» насправді є брухтом чорних металів, вартість якого склала понад 750 тис. гривень.
За даними львівських митників експортер не сплатив до держбюджету понад 465 тис. гривень мита. Тепер за порушення митних правил підприємцю загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів, які він намагався вивезти за кордон, а також конфіскація металобрухту.
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