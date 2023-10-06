Як минула доба на Кременчуччині: п'яні дебошири та пожежі

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Хоча рятувальники 3 рази виїжджали на виклики:
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Двох людей поліціянти затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Ще трьох людей затримали через наркотики, за статтею 309 ККУ.
Також склали 2 адмінпротоколи за домашнє насильство.
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