У Кременчуцькому ліцеї №11 планують обладнати укриття — виділені кошти на виготовлення проєкту

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Усього на виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання інженерно-геологічних вишукувань по цьому об’єкту передбачено витратити 510 тисяч гривень

З міського бюджету на розроблення проєктно-кошторисної документації з виготовлення експертного висновку по об’єкту «Нове будівництво модульної швидко споруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіше укриття для потреб Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» виділено 136 тисяч гривень. Відповідне рішення про виділення коштів департаменту освіти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади було прийняте на засіданні виконавчого комітету учора, 28 вересня. А сьогодні, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, депутати його затвердили.

Крім того, внесені зміни до рішення виконкому від 20 липня 2023 року, яким передбачено виділення 510 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання інженерно-геологічних вишукувань по цьому ж об’єкту.