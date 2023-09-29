Двох кременчужан нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

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Двох кременчужан — Володимира Кургаєва та Тетяну Булат — нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідне рішення ухвалили депутати 29 вересня на сесії Кременчуцької міської ради.

Володимир Кургаєв є директором комунального підприємства «Комфортний дім». Отримав почесну відзнаку за вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та активну громадянську позицію.

Тетяна Булат — завідувачка клубом Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, член журі міського конкурсу вишиванок, дипломантка III та IV обласного конкурсу «Успішна жінка Полтавщини» у номінації «Діяч культури і мистецтва», володарка двох персональних іменних конвертів. Вона відзначена почесним знаком за багаторічну сумлінну працю, видатні особисті заслуги перед містом та його громадою, активну громадську позицію.