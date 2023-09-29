Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки Альфатекс привітав дітлахів з початком навчального року
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Двох кременчужан нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 253

 

Відзнаки отримали Володимир Кургаєв та Тетяна Булат

Двох кременчужан — Володимира Кургаєва та Тетяну Булат — нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідне рішення ухвалили депутати 29 вересня на сесії Кременчуцької міської ради.

Володимир Кургаєв є директором комунального підприємства «Комфортний дім». Отримав почесну відзнаку за вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та активну громадянську позицію.

Тетяна Булат — завідувачка клубом Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, член журі міського конкурсу вишиванок, дипломантка III та IV обласного конкурсу «Успішна жінка Полтавщини» у номінації «Діяч культури і мистецтва», володарка двох персональних іменних конвертів. Вона відзначена почесним знаком за багаторічну сумлінну працю, видатні особисті заслуги перед містом та його громадою, активну громадську позицію.

У Кременчуці презентували та погасили конверти з Тетяною Булат і Володимиром Шевченком
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: Почесний знак За заслуги перед містом Тетяна Булат нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх